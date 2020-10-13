В Бурятии осуждённые будут изготавливать мусорные контейнеры

Заключён соответствующий контракт



УФСИН России по Бурятии заключён контракт с комитетом по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района республики на изготовление металлических контейнеров для бытовых отходов.



Производственный процесс организован на участке металлообработки исправительного учреждения.



- Производственная деятельность в исправительных учреждениях региона направлена на обеспечение осуждённых рабочими местами и их дальнейшую ресоциализацию, - сообщили в пресс-службе ведомства.

