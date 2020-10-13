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В Иркутске пройдёт архитектурный хакатон «АрхиПазл»

В Иркутске пройдёт архитектурный хакатон «АрхиПазл»
Общество,  Фото:pixabay.com
Перед участниками стоит цель поработать над развитием системы раздельного сбора вторсырья в Иркутске, создать удобные и эстетичные арт-объекты с функцией сортировки мусора

С 14 по 17 октября на территории ИРНИТУ пройдёт III всероссийский архитектурный хакатон «АрхиПазл». Основной темой станет популяризация и развитие системы раздельного сбора вторсырья в Иркутске.

– Традиционно хакатон предоставляет возможность будущим специалистам в области архитектуры, дизайна, градостроительства, биологии, экологии, социологии объединиться и создать уникальный продукт, удовлетворяющий запросам каждого в сфере его компетенций. В этом году перед участниками стоит цель поработать над развитием системы раздельного сбора вторсырья в Иркутске, создать удобные и эстетичные арт-объекты с функцией сортировки мусора, а также обратить особое внимание общественности в этому вопросу, повысить вовлечённость горожан, – пояснил руководитель Клуба молодых архитекторов Роман Малинович.

Открытие хакатона состоится 14 октября в коворкинге ИРНИТУ.

17 октября состоится презентация законченных идей участников в коворкинге ИРНИТУ, позже в этот же день участники покажут на стройплощадке, как им удалось реализовать созданные проекты на практике.

Закрытие мероприятия и награждение победителей состоится также 17 октября в коворкинге ИРНИТУ, сообщили в администрации Иркутска. 
архитектура
 
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