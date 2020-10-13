Продолжается голосование за «Народного участкового»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Победитель представит республику на федеральном этапе конкурса



Продолжается голосование за лучшего участкового уполномоченного полиции Бурятии, который представит республику в федеральном этапе конкурса и вместе с претендентами из других регионов поборется за звание Народного участкового.



За победу в региональном туре сражаются 6 участников конкурса из сельских районов, сразу два конкурсанта представляют Железнодорожный район Улан-Удэ. Это молодые сотрудники и полицейские с большим опытом участковой службы.



Свои голоса за участников состязания уже отдали около двух тысяч жителей Бурятии. В тройку лидеров, по промежуточным итогам голосования, вошли: лейтенанты полиции Денис Агафонов и Лаврентий Моксонов из отдела полиции №1 Управления МВД России по Улан-Удэ, майор полиции Андрей Эрдыниев из Курумканского района, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Онлайн-голосование продлится еще четыре дня и завершится 16 октября в 23:59 по московскому времени.



Проголосовать за претендента на звание лучшего участкового уполномоченного полиции можно на официальном сайте МВД по республике в разделе «Народный участковый - 2020», авторизовавшись через одну из социальных сетей. На страничке онлайн-сервиса вы найдете видео об участниках конкурса, которые расскажут о своих рабочих буднях, увлечениях и семейной жизни.

