В Забайкалье спасли от гибели краснокнижного журавля

Птицу перевели в Даурский природный заповедник
Сотрудники администрации городского поселения Забайкальск при обходе территории вблизи государственной границы нашли раненого Даурского журавля. Птица была доставлена в станцию по борьбе с болезнями животных для клинического осмотра.
- При осмотре у дикой птицы было выявлено повреждение правого крыла в области плечевой кости. Журавль не может самостоятельно лететь, в связи с чем, был передан в Даурский природный заповедник, - рассказала начальник станции Алиса Сафронова.
Птица находится под наблюдением ветеринарных специалистов со всеми условиями для содержания. Добавим, если после пройдённого лечения журавль не сможет самостоятельно обитать в дикой природе, его передадут в Читинский зоопарк, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
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