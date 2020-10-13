В Забайкалье спасли от гибели краснокнижного журавля

Общество, Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края

Птицу перевели в Даурский природный заповедник



Сотрудники администрации городского поселения Забайкальск при обходе территории вблизи государственной границы нашли раненого Даурского журавля. Птица была доставлена в станцию по борьбе с болезнями животных для клинического осмотра.



- При осмотре у дикой птицы было выявлено повреждение правого крыла в области плечевой кости. Журавль не может самостоятельно лететь, в связи с чем, был передан в Даурский природный заповедник, - рассказала начальник станции Алиса Сафронова.



Птица находится под наблюдением ветеринарных специалистов со всеми условиями для содержания. Добавим, если после пройдённого лечения журавль не сможет самостоятельно обитать в дикой природе, его передадут в Читинский зоопарк, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

