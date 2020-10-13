В Бурятии расчленитель не смог обжаловать приговор

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Бурятский писатель Алексей Тенчой: «Самый важный – закон кармы» Общество, Лама и писатель Алексей Тенчой в интервью «Байкал-Daily» рассказал о победе на конкурсе «Книга года», о том, откуда берёт идеи для романов и как мистические бурятские истории из детства отразились в творчестве