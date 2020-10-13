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В Бурятии расчленитель не смог обжаловать приговор

В Бурятии расчленитель не смог обжаловать приговор
Общество,  Фото:пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии
Убийство произошло из-за денег

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии вынесли приговор гражданину КНР за убийство соотечественника. В пресс-службе СУ СКР по республике раскрыли подробности расправы.

Следствием и судом установлено, что 35-летний иностранец проживал в квартире дома по улице Ермаковская города Улан-Удэ. Вечером 30 сентября 2019 года к нему приехал 29-летний бизнесмен-соотечественник, который накануне занял крупную сумму. Во время разговора между мужчинами из-за финансовых разногласий произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры схватил разводной металлический ключ и с силой нанёс им удар по голове должника.

Затем мужчина взял нож и нанёс им несколько ударов в шею своей жертвы, после чего при помощи топора расчленил тело потерпевшего, ночью вынес останки в мешках из квартиры и загрузил в автомобиль покойного, на котором собирался вывезти в лес и закопать. Однако по звонку местного жителя, возле гаража которого стояла машина, к месту происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны, которые задержали иностранца. 



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее адвокат пытался оспорить решение суда, посчитав его суровым. Однако суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
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