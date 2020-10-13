В Бурятии из приюта для животных воровали корм

Воришки проникали на территорию приюта через отверстие в заборе



6 октября Северобайкальске неизвестный выбил оконное стекло в пристрое помещения приюта для животных и украл пакетики и консервы с кормом для кошек.



Позже задержали ранее не судимую 33-летнюю женщину. Она в течение некоторого времени воровала корм для содержания своих животных, проникая на территорию приюта через отверстие в заборе.



- Решается вопрос о привлечении её к административной ответственности за мелкое хищение, - отметили в пресс-службе МВД России по Бурятии.



Также выявлен ещё один факт кражи в приюте. Пропали рыбные консервы, тушёнка и макароны, которые также предназначались для приготовления корма животным и стояли в коробках рядом с пристроем. Ущерб оценён в 18 тысяч рублей.



Задержан проживающий неподалёку 25-летний горожанин. У молодого человека, злоупотребляющего алкоголем, изъята часть украденного.



Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности. На территорию приюта он проник через то же отверстие в заборе.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается.



В адрес руководства организации будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.



