Воришки проникали на территорию приюта через отверстие в заборе
6 октября Северобайкальске неизвестный выбил оконное стекло в пристрое помещения приюта для животных и украл пакетики и консервы с кормом для кошек.
Позже задержали ранее не судимую 33-летнюю женщину. Она в течение некоторого времени воровала корм для содержания своих животных, проникая на территорию приюта через отверстие в заборе.
- Решается вопрос о привлечении её к административной ответственности за мелкое хищение, - отметили в пресс-службе МВД России по Бурятии.
Также выявлен ещё один факт кражи в приюте. Пропали рыбные консервы, тушёнка и макароны, которые также предназначались для приготовления корма животным и стояли в коробках рядом с пристроем. Ущерб оценён в 18 тысяч рублей.
Задержан проживающий неподалёку 25-летний горожанин. У молодого человека, злоупотребляющего алкоголем, изъята часть украденного.
Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности. На территорию приюта он проник через то же отверстие в заборе.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается.
В адрес руководства организации будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.
В Бурятии из приюта для животных воровали корм
Общество, Фото:
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