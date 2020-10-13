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В Улан-Удэ откроют благотворительную столовую для малоимущих

В Улан-Удэ откроют благотворительную столовую для малоимущих
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Столовая будет открыта при храме

Благотворительную столовую для малоимущих откроют в оборудованном помещении при приходе храма святителя Николая в Улан-Удэ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на куратора проекта Светлану Налетову.

- Около десяти лет при приходе организовано приготовление и раздача горячего питания малоимущим и бездомным людям. Благотворительная столовая, в которую за день приходит от 30 до 50 человек, находится в ветхом вагончике с протекающей крышей, в которой могут одновременно находиться не более восьми посетителей. На средства президентского гранта мы заказали специальный блок-контейнер, где свободно смогут разместиться до 20 человек, закупили столы и стулья, электроконвекторы. Новая столовая начнёт работать до конца осени, и зимой, когда за горячим питанием приходит больше людей, все они смогут разместиться в отапливаемом помещении, - сказала куратор проекта.

Кроме горячего питания, нуждающиеся смогут взять там вещи, которые на склад прихода принесли местные жители. «Как правило, это то, что уже не нужно бывшим владельцам, но если вещи подходят по сезону, малоимущие могут их взять у нас на складе. Кроме того, на приходе есть социальная служба, и если человеку необходимо восстановить паспорт, то специалисты, постараются ему в этом помочь, а мы оплатим госпошлину за восстановление документа», - отметила Налётова.

Она добавила, что для посетителей столовой уже закуплены маски, антисептики для обработки рук. 
бездомные
 
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