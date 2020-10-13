С улан-удэнцем всё в порядке
Пропавший 42-летний улан-удэнец найден в Прибайкальском районе. Мужчину на федеральной трассе рядом с посёлком Еловка обнаружили сотрудники полиции.
С ним все в порядке, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина ушёл 8 октября с улицы Пирогова и пропал. В числе особых примет были отсутствующие на руках безымянные пальцы и мизинцы, а также зубы.
В Бурятии нашли пропавшего мужчину
Общество, Фото:
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