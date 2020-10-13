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В Бурятии нашли пропавшего мужчину

В Бурятии нашли пропавшего мужчину
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С улан-удэнцем всё в порядке

Пропавший 42-летний улан-удэнец найден в Прибайкальском районе. Мужчину на федеральной трассе рядом с посёлком Еловка обнаружили сотрудники полиции.

С ним все в порядке, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина ушёл 8 октября с улицы Пирогова и пропал. В числе особых примет были отсутствующие на руках безымянные пальцы и мизинцы, а также зубы.

полиция
 
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