Фитнес-модель из Забайкалья стала абсолютной чемпионкой на межрегиональном чемпионате

Всего в соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов



Открытый чемпионат Приморского края по бодибилдингу и фитнесу прошёл 10 октября во Владивостоке. Забайкальский край представляли две спортсменки Дарья Сороканюк и Екатерина Овсянникова.



- В упорной борьбе Дарья Сороканюк стала абсолютной чемпионкой в категории фитнес-модель. Екатерина Овсянникова пробилась в топ пяти и стала четвёртой в категории фитнес-бикини», - рассказали в Федерации бодибилдинга Забайкальского края.



Всего в соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из Магадана, Камчатки, Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска и Читы.



В турнире были представлены дисциплины - бодифитнес, пляжный бодибилдинг и, впервые, новая дисциплина - Classic Physique.

