Всего в соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов
Открытый чемпионат Приморского края по бодибилдингу и фитнесу прошёл 10 октября во Владивостоке. Забайкальский край представляли две спортсменки Дарья Сороканюк и Екатерина Овсянникова.
- В упорной борьбе Дарья Сороканюк стала абсолютной чемпионкой в категории фитнес-модель. Екатерина Овсянникова пробилась в топ пяти и стала четвёртой в категории фитнес-бикини», - рассказали в Федерации бодибилдинга Забайкальского края.
Всего в соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из Магадана, Камчатки, Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска и Читы.
В турнире были представлены дисциплины - бодифитнес, пляжный бодибилдинг и, впервые, новая дисциплина - Classic Physique.
Фитнес-модель из Забайкалья стала абсолютной чемпионкой на межрегиональном чемпионате
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