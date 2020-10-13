Количество обслуживаемых в приёмной семье не может превышать двух человек одновременно
Социальная технология по созданию приёмных семей для пожилых людей успешно действует в республике более десяти лет. За это время ежегодно около 35 граждан старшего поколения, которые нуждаются в заботе и домашнем уюте, обретают вторую семью.
- Принять человека в семью может любой совершеннолетний дееспособный гражданин не старше 60 лет, место жительства которых находится на территории Бурятии. Членами приёмной семьи могут стать одинокие и одиноко проживающие пожилые люди и инвалиды, не являющиеся близкими родственниками опекуну – родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, братьями и сестрами, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
Количество обслуживаемых в приёмной семье не может превышать двух человек одновременно.
- Финансирование оплаты опекунам, осуществляющим уход за гражданами, проживающими в «приёмной семье для пожилых граждан и инвалидов», предусмотрено госпрограммой Бурятии «Социальная поддержка граждан». С 2019 года размер ежемесячного базового денежного вознаграждения увеличен до 5 тыс. рублей, - отметили в министерстве.
Сегодня в республике 101 граждан старшего возраста проживает в 99 приёмных семьях.
Технология «Приёмная семья для пожилых людей» реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография». Указ, утверждающий этот документ, президент России Владимир Путин подписал 7 мая 2018 года.
В Бурятии ежегодно создается около 35 приёмных семей для пожилых
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