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12 октября

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Контрольная проверка проходит для военнослужащих танкового соединения в Бурятии

Общество, 
Наводчики выполняют сложнейший норматив по точному наведению 125-мм пушки

Военнослужащие танкового соединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, выполняют упражнения контрольных стрельб штатным снарядом из танков Т-72Б на полигоне «Бурдуны» в рамках контрольной проверки.

Так, наводчики выполняют сложнейший норматив по точному наведению 125-мм пушки, изображая на листе бумаги сложную геометрическую фигуру в виде пятиконечной звезды. Руководителями занятия на учебном месте стали чемпионы «танкового биатлона» 2018, 2019 годов капитан Дмитрий Черноштан и прапорщик Бато Цыдыпов.

Выполнение этого элемента способствует развитию навыков наводчика в точности наведения орудия на цель, безошибочном определении расстояния до цели, ведении меткого и прицельного огня на поражение противника с первого выстрела.

Помимо этого, экипажи танков Т-72Б выполняют по три упражнения контрольных стрельб штатным снарядом. Стрельбу ведут на ходу по появляющимся и движущимся целям, имитирующим движущийся танк (пикап), противотанковый гранатометный расчёт и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 600 до 1800 м.

Общая оценка складывается из нескольких составляющих, среди которых профессионально-должностная подготовка экипажей, состояние вооружения и военной техники, умения и навыки военнослужащих по отдельно взятым специальностям, физическая подготовленность военнослужащих, слаженность экипажей и практическое выполнение учебно-боевых задач с проведением боевых стрельб из вооружения танка в дневных и ночных условиях, сообщили в пресс-службе ВВО.

ВВО
 
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