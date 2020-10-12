Улан-удэнцы могут сдать кровь в субботу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Станция переливания крови нуждается в донорах



17 октября, в субботу, Бурятская республиканская станция переливания будет принимать доноров в обычном режиме - с 8:00 до 13:00.



- По состоянию на 12 октября очень нужны 1 «+», 2 «+», 3 «+», - сообщили на станции переливания крови.



Для желающих выполнить донацию, избегайте накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи.



Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.







