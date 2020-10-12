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12 октября

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Улан-удэнцы могут сдать кровь в субботу

Улан-удэнцы могут сдать кровь в субботу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Станция переливания крови нуждается в донорах

17 октября, в субботу, Бурятская республиканская станция переливания будет принимать доноров в обычном режиме - с 8:00 до 13:00.

- По состоянию на 12 октября очень нужны 1 «+», 2 «+», 3 «+», - сообщили на станции переливания крови.

Для желающих выполнить донацию, избегайте накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи.

Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.



Донорство крови
 
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