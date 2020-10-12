Открытое первенство состоялось в субботу
10 октября в Чите завершилось открытое первенство города Читы по мотоциклетному спорту памяти одного из основателей этого вида спорта в регионе Геннадия Петрова.
- По итогам мероприятия, в классе «Открытый» первое место занял Дмитрий Завязкин из Читы, серебро - у Николая Григорьева из Краснокаменска, Александру Гибанову из города Краснокаменска досталась бронза. В классе «Ветераны» победитель – Алексей Сапожников (Чита), второе место – у Игоря Кудрявцева (Чита), на третьей строчке пьедестала – Виталий Калюжин (Краснокаменск). Среди «эндуристов» первым стал Семен Устимов (Балей), Виктор Чупалов выиграл серебро (Чита), третье место занял Артем Бардаков (Чита), - рассказали в федерации мотоциклетного спорта Забайкальского края.
В турнире приняли участие опытные и молодые гонщики из Балея, Краснокаменска, Читы, Сретенска. Соревнования проводились в трёх классах: «Открытый», «Ветераны», «Эндуро», сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Подведены итоги мотокросса в Чите
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