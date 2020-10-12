В Иркутске пользователи соцсетей помогли задержать грабителя

Мужчина похищал телефоны в салонах сотовой связи



В Иркутске задержали подозреваемого, который похищал сотовые телефоны в салонах сотовой связи.



Важную роль в поимке грабителя сыграла помощь активных пользователей социальных сетей. Люди опознали мужчину по фото в ориентировке.



- Полученная информация поспособствовала сыщикам установить личность подозреваемого. Это ранее не судимый 28-летний мужчина, проживающий в Иркутском районе, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



После задержания молодой человек сознался, что совершал грабежи и дал признательные показания.



Возбуждено уголовное дело.



