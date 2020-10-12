Мужчина похищал телефоны в салонах сотовой связи
В Иркутске задержали подозреваемого, который похищал сотовые телефоны в салонах сотовой связи.
Важную роль в поимке грабителя сыграла помощь активных пользователей социальных сетей. Люди опознали мужчину по фото в ориентировке.
- Полученная информация поспособствовала сыщикам установить личность подозреваемого. Это ранее не судимый 28-летний мужчина, проживающий в Иркутском районе, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
После задержания молодой человек сознался, что совершал грабежи и дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело.
В Иркутске пользователи соцсетей помогли задержать грабителя
Общество, Фото:
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