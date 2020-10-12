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12 октября

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В Бурятии росгвардейцы почтили память Героя России Игоря Груднова

В Бурятии росгвардейцы почтили память Героя России Игоря Груднова
Общество,  Фото:Росгвардия
Игорь Груднов три года служил в Бурятии

Накануне, 11 октября, исполнилось ровно два года со дня смерти Героя России, командующего Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Игоря Сергеевича Груднова. В этот день сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Бурятии возложили цветы к мемориальной доске, которая была установлена в 2019 году на базе сил специального назначения.

В территориальном управлении Росгвардии почтили память Игоря Груднова минутой молчания. В течение дня на экране демонстрируется документальный фильм, посвящённый героическому пути служения Отчизне Героя России.

- Служебный путь Игоря Сергеевича от командира взвода до командующего округом – это повседневный офицерский труд, тяжёлый и кропотливый. Он внёс неоценимый вклад в становление новой федеральной структуры войск национальной гвардии на Дальнем Востоке. Это пример беззаветного служения Отечеству, который мы должны помнить и к которому должны стремиться. В наших сердцах навсегда останется он, выполнивший долг перед Отечеством, - сказал врио начальника управления полковник полиции Иван Ванчугов.

Генерал-полковник Игорь Груднов скоропостижно скончался 11 октября 2018 года на 59-м году жизни в Хабаровске. Он с 1992 по 1995 годы проходил службу в Бурятии командиром войсковой части внутренних войск МВД России, а затем перешёл на вышестоящую должность, был назначен заместителем командира дивизии внутренних войск в Иркутске, сообщили в пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



Росгвардия
 
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