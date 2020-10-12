Юная забайкалка выиграла межконтинентальный кубок на турнире по шахматам

В турнире участвовали четыре команды



Спортсменка из Забайкальского края Яна Ж. по итогу международного онлайн-турнира завоевала межконтинентальный кубок. Об этом во время оперативного совещания 12 октября сообщил руководитель администрации Агинского Бурятского округа (АБО) Буянто Батомункуев.



- Яна была приглашена от Европейского шахматного союза на международный командный онлайн-турнир в рамках глобального шахматного фестиваля при поддержке Фонда развития ФИДЕ. В субботу, 10 октября, по итогу турнира она выиграла межконтинентальный кубок, - сказал он.



В составе сборной Европы - все золотые и серебряные медалисты онлайн первенства Европы 2020 года. Соперницами Яны стали индонезийка Edithso Samantha (Азия), Zenzile Amahle из ЮАР (Африка) и Pachari Meza Luciana Maribel из Перу (Америка). В турнире приняли участие четыре команды (Европа, Азия, Америка и Африка), в каждой команде по 16 игроков (восемь юношей и восемь девушек в возрастах 12, 14, 16, 18 лет)



В сентябре в составе сборной России Яна в формате онлайн лично-командного Первенстве Европы среди девушек в Москве завоевала титул чемпионки, сообщили в пресс-служба краевого правительства.

