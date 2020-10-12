

Бурятский госуниверситет переходит на дистанционное обучение. Правда, касается это не всех факультетов. Об этом стало известно из приказа ректора образовательного учреждения Николая Мошкина.



Согласно документу, с 13 по 24 октября учебные занятия студентов Восточного института, института филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций, факультета физической культуры, спорта и туризма, юридического и исторического факультетов, а также социально-психологического факультета будут проходить дистанционно.



Также на дистанционку переходят отдельные группы на факультете биологии, географии и землепользования, в институте математики и информатики, на физико-техническом факультете, в педагогическом институте, институте экономики и управления, на химическом факультете, в медицинском институте и колледже.





Приказ выпущен на основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Бурятии №3.1/2.1.0205-20 по профилактике коронавируа в вузах.





