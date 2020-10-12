Заявления принимаются только через Госуслуги
В отделах ЗАГС Забайкальского края приняты вынужденные меры профилактики в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Молодожёнам придётся ограничить количество гостей, приглашённых на регистрации, до 10 человек. Кроме того, теперь заявления на регистрацию брака принимаются только через портал Госуслуги.
- До сих пор на свадьбу могли прийти 50 приглашённых, но сегодня мы сокращаем это число до 10 человек. Подобные ограничительные мероприятия призваны снизить вероятность заражения коронавирусом, – сообщила руководитель ведомства Ольга Корягина.
Приём заявлений на государственную регистрацию заключения брака и расторжения брака при личном приёме осуществляться не будет – только через портал Госуслуг или посредством электронной почты. Регистрация рождений и смертей проводится в обычном порядке. Регистрация перемены имени, усыновления (удочерения), установления отцовства производится только в случае крайней необходимости.
Также в отделе ЗАГС Центрального района (Богомягкова, 23) утверждён следующий график работы: регистрация смертей будет производиться в понедельник и в среду, рождений – во вторник и в четверг. Выдача повторных документов будет производиться в пятницу.
Отмечается, что все посетители ЗАГСов должны находиться в масках, тщательно обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. После каждой церемонии все задействованные в процессах помещения и залы обрабатываются, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Забайкалье ограничит состав гостей на свадьбе из-за коронавируса
Общество, Фото:
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