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В Забайкалье ограничит состав гостей на свадьбе из-за коронавируса

В Забайкалье ограничит состав гостей на свадьбе из-за коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявления принимаются только через Госуслуги

В отделах ЗАГС Забайкальского края приняты вынужденные меры профилактики в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Молодожёнам придётся ограничить количество гостей, приглашённых на регистрации, до 10 человек. Кроме того, теперь заявления на регистрацию брака принимаются только через портал Госуслуги.

- До сих пор на свадьбу могли прийти 50 приглашённых, но сегодня мы сокращаем это число до 10 человек. Подобные ограничительные мероприятия призваны снизить вероятность заражения коронавирусом, – сообщила руководитель ведомства Ольга Корягина.

Приём заявлений на государственную регистрацию заключения брака и расторжения брака при личном приёме осуществляться не будет – только через портал Госуслуг или посредством электронной почты. Регистрация рождений и смертей проводится в обычном порядке. Регистрация перемены имени, усыновления (удочерения), установления отцовства производится только в случае крайней необходимости.

Также в отделе ЗАГС Центрального района (Богомягкова, 23) утверждён следующий график работы: регистрация смертей будет производиться в понедельник и в среду, рождений – во вторник и в четверг. Выдача повторных документов будет производиться в пятницу.

Отмечается, что все посетители ЗАГСов должны находиться в масках, тщательно обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. После каждой церемонии все задействованные в процессах помещения и залы обрабатываются, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Забайкальский край коронавирус
 
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