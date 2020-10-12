В Иркутской области двое осуждённых сбежали из колоний-поселений

Побеги произошли в Усть-Куте и Ангарске
10 октября в городе Усть-Кут Иркутской области из колонии-поселения №20 сбежал 26-летний мужчина. Он отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления. Его отсутствие обнаружили во время вечерней проверки.
21 августа с участка колонии-поселения при ИК №15 в Ангарске сбежал 61-летний ранее неоднократно судимый мужчина. С 2018 года он отбывал наказание за совершение грабежа.
В настоящее время на розыск сбежавших ориентированы наружные экипажи полиции, сотрудники уголовного розыска и ГУФСИН.
Мужчины ранее неоднократно судимы за кражи и грабежи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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