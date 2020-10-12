Масштабный ремонт дорог в Улан-Удэ идёт к завершению



В строительный сезон 2020 года в рамках национального проекта БКАД в ремонтную компанию попали 29 участков дорог. Сейчас идёт приёмка.



После устранения замечаний сданы в эксплуатацию пять дорог по улицам Тобольская, Калашникова, Дарханская, проезд Бальбурова и дорога в 102 микрорайоне. На 10 объектах проведена рабочая приёмка - это улицы Выборгская, Жердева, Конечная, Медицинская, Воровского, Северо-Восточная, Партизанская, Хахалова. Идут работы на участке по улицам Д. Бедного, Минина, Водопадная, Майская - там, где был расторгнут контракт с недобросовестным подрядчиком.



В целом, на 26 участках дорог ремонт выполнен от 80 до 100%. Работы завершаются – устраняются замечания, наносится дорожная разметка, устанавливаются знаки.



В этом году национальный проект «Безопасные и качественные дороги» проходил под контролем общественности и экспертов. Его реализация шла с учетом комплексного подхода, когда вместе с ремонтом дороги, тротуаров создавались условия для безбарьерной среды, шло озеленение улиц и другое.



К примеру, на дороге по улице Партизанская установлена тактильная плитка, выполнен перенос опор с тротуара, установлена искусственная неровность на входе в гимназию №33, отремонтированы входы в подъезды домов.



На некоторых объектах проводился ремонт теплосетей, поэтому для оптимальности все работы были синхронизированы. Ремонт дороги по улице Дарханская был отложен на месяц, пока не закончился ремонт теплотрассы.



Город Улан-Удэ участвует в реализации сначала приоритетного, а теперь национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. В прошлом году на ремонт 13 дорог было выделено 313 млн рублей. В 2020 году на реализацию нацпроекта выделили более чем в два раза больше – 700 млн рублей. Изначально планировалось ремонтировать 27 объектов, но благодаря экономии в результате торгов к перечню добавили дороги по улицам Толстого и Павлова, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



