 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 октября

11 октября

Популярное

В Иркутской области пропавшего мужчину нашли мёртвым

В Иркутской области пропавшего мужчину нашли мёртвым
Общество,  Фото:pixabay.com
Также был найден ещё один труп

В минувшее воскресенье сотрудниками пожарно-спасательной службы Иркутской области были завершены поисковые работы в Зиминском районе. Там 29 сентября пропал житель села Зулумай. Мужчина отправился на лодке вверх по течению реки Зима для сбора дикоросов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. 

На протяжении нескольких дней совместно с местными жителями проводилось обследование реки Зимы и её притоков, небольших рек и ручьёв.

- От рыбаков и охотников, находившихся в районе поиска, мы получили информацию о том, что лодку пропавшего мужчины видели в районе урочища Хотхур и уточнили, что неподалеку находится зимовье. Добраться туда на плавсредстве не представилось возможным, поскольку водоём покрылся льдом. Преодолев пять километров леса пешком, мы обнаружили сгоревшее зимовье, внутри которого находился погибший мужчина, возле строения было обнаружено тело второго. Свидетели опознали в одном из погибших разыскиваемого, - рассказал Николай Гончаров, начальник Центрального поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области.

Информация о происшествии была передана сотрудникам полиции и дознавателям МЧС России для проведения следственных мероприятий.
поиски пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ за неделю родилось 4 двойни
В Улан-Удэ за неделю родилось 4 двойни
Общество, 12.10.2020
Мальчиков на свет появилось больше, чем девочек
Масштабный ремонт дорог в Улан-Удэ идёт к завершению
Масштабный ремонт дорог в Улан-Удэ идёт к завершению
Общество, 12.10.2020
Работы завершаются – устраняются замечания, наносится дорожная разметка, устанавливаются знаки

Улан-удэнка стала «Мисс Мото-2020»
Улан-удэнка стала «Мисс Мото-2020»
Общество, 12.10.2020
Конкурс проходил в Иркутской области
В Бурятии поймали наркосбытчика
В Бурятии поймали наркосбытчика
Общество, 12.10.2020
Мужчина сбывал наркотики с помощью «закладок»
В Бурятии мужчина чуть не убил сына
В Бурятии мужчина чуть не убил сына
Общество, 12.10.2020
Они повздорили во время застолья
Бурятский чиновник занял пост замминистра культуры Забайкалья
Бурятский чиновник занял пост замминистра культуры Забайкалья
Общество, 12.10.2020
Дмитрий Дылыков работал в минкультуры Бурятии председателем одного из комитетов
В Бурятии у «чёрного» лесоруба изъяли грузовик, бензопилу и древесину
В Бурятии у «чёрного» лесоруба изъяли грузовик, бензопилу и древесину
Общество, 12.10.2020
Лесники перекрыли дорогу, чтобы остановить мужчину
В Бурятии вор потерял три из пяти украденных тысяч
В Бурятии вор потерял три из пяти украденных тысяч
Общество, 12.10.2020
Мужчина совершил преступление, когда его пустили погреться в кафе
Забайкалец попал в команду Полины Гагариной на шоу «Голос»
Забайкалец попал в команду Полины Гагариной на шоу «Голос»
Общество, 12.10.2020
Гор Испирян исполнил песню британской рок-группы «Queen»
В Бурятии пропавшую пенсионерку нашли мёртвой
В Бурятии пропавшую пенсионерку нашли мёртвой
Общество, 12.10.2020
Её тело обнаружили на берегу реки
Иркутянин выловил в Бурятии почти 35 кг хариуса
Иркутянин выловил в Бурятии почти 35 кг хариуса
Общество, 12.10.2020
Назначена ихтиологическая экспертиза
В Забайкалье на дистанционку могут уйти несколько школ
В Забайкалье на дистанционку могут уйти несколько школ
Общество, 12.10.2020
Соответствующее предложение выдвинул региональный Роспотребнадзор

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^