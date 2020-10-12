В Иркутской области пропавшего мужчину нашли мёртвым



На протяжении нескольких дней совместно с местными жителями проводилось обследование реки Зимы и её притоков, небольших рек и ручьёв.



- От рыбаков и охотников, находившихся в районе поиска, мы получили информацию о том, что лодку пропавшего мужчины видели в районе урочища Хотхур и уточнили, что неподалеку находится зимовье. Добраться туда на плавсредстве не представилось возможным, поскольку водоём покрылся льдом. Преодолев пять километров леса пешком, мы обнаружили сгоревшее зимовье, внутри которого находился погибший мужчина, возле строения было обнаружено тело второго. Свидетели опознали в одном из погибших разыскиваемого, - рассказал Николай Гончаров, начальник Центрального поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области.



Информация о происшествии была передана сотрудникам полиции и дознавателям МЧС России для проведения следственных мероприятий.



В минувшее воскресенье сотрудниками пожарно-спасательной службы Иркутской области были завершены поисковые работы в Зиминском районе. Там 29 сентября пропал житель села Зулумай. Мужчина отправился на лодке вверх по течению реки Зима для сбора дикоросов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.