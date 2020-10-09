Лесники могут проводить профилактические отжиги
Пожароопасный сезон закрыт в Ангоянском, Верхне-Баргузинском, Витимском, Еравнинском, Кондинском, Кудунском, Муйском, Курумканском, Окинском, Курбинском, Романовском, Северо-Байкальском и Уоянском лесничествах Бурятии.
- В лесничествах, где пожароопасный сезон закрыт, могут проводиться профилактические противопожарные мероприятия. Профилактические выжигания проводятся ежегодно в целях предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров. Кроме того, лесопользователями проводится очистка делян от порубочных остатков, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Лесники предупреждают, что в этой связи жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами. Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей Бурятии сохранять спокойствие. С графиком проведения профилактических отжигов можно ознакомиться на официальном сайте агентства лесного хозяйства.
Помимо профилактических выжиганий, лесники прокладывают и обновляют минерализованные полосы, которые, в случае возникновения лесных пожаров смогут остановить распространение огня.
Как сообщал «Байкал-Daily», особый противопожарный режим был снят 2 октября на всей территории Бурятии в связи со снижением пожарной опасности.
В 13 лесничествах Бурятии закрыт пожароопасный сезон
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