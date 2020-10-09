 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 октября

08 октября

Популярное

В 13 лесничествах Бурятии закрыт пожароопасный сезон

В 13 лесничествах Бурятии закрыт пожароопасный сезон
Общество, 
Лесники могут проводить профилактические отжиги

Пожароопасный сезон закрыт в Ангоянском, Верхне-Баргузинском, Витимском, Еравнинском, Кондинском, Кудунском, Муйском, Курумканском, Окинском, Курбинском, Романовском, Северо-Байкальском и Уоянском лесничествах Бурятии.

- В лесничествах, где пожароопасный сезон закрыт, могут проводиться профилактические противопожарные мероприятия. Профилактические выжигания проводятся ежегодно в целях предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров. Кроме того, лесопользователями проводится очистка делян от порубочных остатков, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесники предупреждают, что в этой связи жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами. Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей Бурятии сохранять спокойствие. С графиком проведения профилактических отжигов можно ознакомиться на официальном сайте агентства лесного хозяйства.

Помимо профилактических выжиганий, лесники прокладывают и обновляют минерализованные полосы, которые, в случае возникновения лесных пожаров смогут остановить распространение огня.

Как сообщал «Байкал-Daily», особый противопожарный режим был снят 2 октября на всей территории Бурятии в связи со снижением пожарной опасности.


лесничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В 13 лесничествах Бурятии закрыт пожароопасный сезон
В 13 лесничествах Бурятии закрыт пожароопасный сезон
Общество, 09.10.2020
Лесники могут проводить профилактические отжиги
Бурятский митрополит на фоне пандемии призвал «поступать по совести»
Бурятский митрополит на фоне пандемии призвал «поступать по совести»
Общество, 09.10.2020
Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф обратился к верующим в связи со всплеском коронавируса
Улан-удэнцев обеспокоило скопление детей и родителей в центре
Улан-удэнцев обеспокоило скопление детей и родителей в центре
Общество, 09.10.2020
В управлении Роспотребнадзора объяснили, куда организованно направлялись дети
На Байкале фотоловушка запечатлела многодетную косулю
На Байкале фотоловушка запечатлела многодетную косулю
Общество, 09.10.2020
Для косуль это довольно редкое явление
Бурятия впечатлила студента из Африки
Бурятия впечатлила студента из Африки
Общество, 09.10.2020
Уроженец Замбии пожил в бурятской семье и объездил республику
В Улан-Удэ вора от колонии спасло волонтёрство
В Улан-Удэ вора от колонии спасло волонтёрство
Общество, 09.10.2020
Вор раздавал маски пенсионерам, чем загладил вину
Волонтёры Бурятии возобновили помощь пожилым в условиях пандемии
Волонтёры Бурятии возобновили помощь пожилым в условиях пандемии
Общество, 09.10.2020
Пожилым людям доставляют льготные лекарства
Бурятский ансамбль стал призёром всероссийского фестиваля в Москве
Бурятский ансамбль стал призёром всероссийского фестиваля в Москве
Общество, 09.10.2020
В Москве проходят заключительные мероприятия фестиваля любительских творческих коллективов
В Бурятии вновь приостановили диспансеризацию
В Бурятии вновь приостановили диспансеризацию
Общество, 09.10.2020
Решение принял республиканский оперштаб
Вышел фильм о поездке бурятского театра «Ульгэр» на «Золотую маску»
Общество, 09.10.2020
Спектакль был представлен в Театре на Таганке
В Улан-Удэ заслуженная артистка России Лилия Архипова празднует 80-летие
В Улан-Удэ заслуженная артистка России Лилия Архипова празднует 80-летие
Общество, 09.10.2020
Лилия Ефимовна служит в Русском драматическом театре 52 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^