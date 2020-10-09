Средняя сумма штрафа – 1200 рублей
В Забайкальском крае 3642 человека получили штрафы за несоблюдение масочного режима. Средний размер штрафа составляет около 1200 рублей. Также к ответственности привлечены 40 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на региональный оперштаб.
Региональный оперативный штаб также напомнил забайкальцам о том, что они должны в обязательном порядке соблюдать масочный режим в общественном транспорте и общественных местах. К ним относятся автобусы, троллейбусы, легковые и маршрутные такси, а также магазины, торговые центры и другие места массового скопления людей. Маски и респираторы могут не применяться в случаях нахождения людей на улицах, площадях, скверах и парках при соблюдении социального дистанцирования.
Нарушителей привлекают к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Сумма штрафа варьируется от одной до трёхсот тысяч рублей.
Более трёх тысяч забайкальцев без маски оштрафовали
Общество, Фото:
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