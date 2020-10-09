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Более трёх тысяч забайкальцев без маски оштрафовали

Более трёх тысяч забайкальцев без маски оштрафовали
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Средняя сумма штрафа – 1200 рублей

В Забайкальском крае 3642 человека получили штрафы за несоблюдение масочного режима. Средний размер штрафа составляет около 1200 рублей. Также к ответственности привлечены 40 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на региональный оперштаб.

Региональный оперативный штаб также напомнил забайкальцам о том, что они должны в обязательном порядке соблюдать масочный режим в общественном транспорте и общественных местах. К ним относятся автобусы, троллейбусы, легковые и маршрутные такси, а также магазины, торговые центры и другие места массового скопления людей. Маски и респираторы могут не применяться в случаях нахождения людей на улицах, площадях, скверах и парках при соблюдении социального дистанцирования.

Нарушителей привлекают к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Сумма штрафа варьируется от одной до трёхсот тысяч рублей.
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