Бурятский митрополит на фоне пандемии призвал «поступать по совести»

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф обратился к верующим в связи со всплеском коронавируса
Глава Бурятии митрополии Иосиф сегодня выпустил специальное обращение к православным жителям республики. Причиной этому стал резкий рост заболеваемости COVID-19: как сообщал «Байкал-Daily», шестой день подряд фиксируют под сотню заболевших, таких темпов не было никогда.
- В связи с новым ростом числа заболеваний коронавирусом в Бурятии мы должны выполнять рекомендации врачей, поступать по совести, трезво смотреть на ситуацию, а главное – мы должны хранить мир в сердце и спокойствие в душе, - обратился митрополит Иосиф.
Сегодняшнюю работу врачей он назвал «ежедневным подвигом».
- Врачи, работающие в республике, ежедневно совершают подвиг, находясь в особой близости к носителям вируса. Они трудятся, исполняя Божию заповедь о любви к ближнему. Они в период внутреннего смущения и страха перед болезнью отдают все свои силы на борьбу с ней, чтобы помочь всем нам. Им тоже бывает страшно, они тоже сильно устают. Ведь это тяжёлый труд, по многу часов находиться в защитном костюме. Поэтому долг каждого православного христианина облегчить труд медицинских работников, - призвал Иосиф.
Он лично попросил надевать маску, если рядом есть люди, чаще мыть руки, дезинфицировать предметы. При появлении недомогания, слабости, даже небольшом повышении температуры, головной боли, при появлении каких-то расстройств обязательно самоизолироваться и обратиться к врачу. Ходить не нужно не только на работу-учёбу, в гости но и в храм, подчеркнул Бурятский митрополит.
- Очень важно не забывать, что мы можем невольно оказаться причиной болезни и страданий других людей. Не нужно себя успокаивать тем, что сейчас вирус переносится менее болезненно – всем нам известны очень тяжелые случаи. Не нужно оправдывать свой отказ от защитных мер тем, что все должны рано или поздно переболеть. Нужно соблюдать осторожность, и если уж вы заболеете, то не из-за своей беспечности и безответственности, а тогда, когда Бог попустит, невзирая на все наши предосторожности, - отметил Иосиф.
В это воскресенье, 11 октября, глава Бурятской митрополии объедет улицы Улан-Удэ с иконой Небесного покровителя Сибири святителя Иннокентия и с частью его святых мощей. Это будет сделано для избавления от коронавируса.
Иосиф был назначен главой Бурятской митрополии в конце августа, до этого он год руководил Симбирской митрополией (Ульяновская область). Прежний Бурятский митрополит Савватий уехал в Чебоксары, возглавив Чувашскую митрополию.
Первое богослужение в Бурятии митрополит Иосиф совершил 12 сентября. Литургия прошла в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ. В завершение богослужения митрополит Иосиф обратился к духовенству и прихожанам с приветственным словом. Фоторепортаж можно увидеть по ссылке.
На первой пресс-конференции, прошедшей в конце сентября, Иосиф заявил, что первые впечатления от Бурятии «самые положительные».
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