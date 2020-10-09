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В Забайкалье заболели ковидом за сутки в три раза больше, чем вылечились

В Забайкалье заболели ковидом за сутки в три раза больше, чем вылечились
Общество,  Фото:pixabay.com
Суточный прирост превысил сотню человек

Резкий всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией продолжается в Забайкальском крае. По данным регионального оперштаба, ещё у 140 человек подтверждён диагноз COVID-19. За весь период зафиксировано 7255 случаев.

Вылечены и выписаны 41 человек за последние сутки, за весь период – 5330. Общее число летальных случаев – 72. Подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося пациента, который имел тяжёлое течение заболевания.

- В Забайкальском крае вводятся дополнительные ограничительные мероприятия, связанные со всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией. Эти меры призваны сократить рост заболеваемости, сохранить жизнь и здоровье забайкальцев. Запрещается проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также решено приостановить с 9 октября по 22 октября включительно танцплощадки и дискотеки. Пункты общественного питания должны завершать работу не позднее 24:00 часов, заполнение заведения должно составлять не более 50% от предусмотренного числа посетителей.

В Бурятии на сегодня зарегистрировано 7848 случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 98 человек. Завершили лечение и выписались из больниц 6146 человек, умерло 82 человека. Проходят лечение в стационарах республики 849 больных. На амбулаторном лечении находится 771 пациент.
коронавирус
 
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