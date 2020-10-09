Для косуль это довольно редкое явление
В Прибайкальском национальном парке в кадр фотоловушки попалась многодетная косуля. В пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» отмечают, что сразу трое телят у одной самки появляются на свет весьма нечасто. Обычно у этих копытных рождаются 1-2 телёнка.
Фотоловушку установили инспекторы Берегового лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Именно она в середине июля и в конце августа фиксировала необычную семью.
- Наблюдения за мамой и детёнышами, на этом не заканчиваются: после получения осенних «семейных портретов» станет ясно, все ли телята живы, насколько хорошо себя чувствуют, - уточнили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
На Байкале фотоловушка запечатлела многодетную косулю
Общество, Фото:
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