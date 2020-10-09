Работы проводились в Усть-Киране
В селе Усть-Киран Кяхтинского района Бурятии отреставрировали памятник героям Великой Отечественной войны. На реконструкцию был организован сбор денег, сообщает группа «Кяхта-инфо».
2 ноября прошлого года был проведён благотворительный марафон «Имя твоё бессмертно». Собрано порядка 577,6 тысяч рублей.
Проведена работа по уточнению списков - имён участников Великой Отечественной войны. Установлено 9 мраморных плит с 466 именами. Произведено оштукатуривание основания памятника. Также произведена установка для вечного огня и укладка тротуарной плитки.
В рамках «Народного бюджета» произведены работы по ограждению памятника, благоустройству, установлены скамейки. Общая сумма затрат составила 100 тысяч рублей.
В селе в Бурятии отреставрировали военный памятник
Общество, Фото:
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