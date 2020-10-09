В Улан-Удэ заслуженная артистка России Лилия Архипова празднует 80-летие

Лилия Ефимовна служит в Русском драматическом театре 52 года
10 октября заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии Бурятской АССР, актриса Государственного русского драматического театра имени Бестужева Лилия Архипова празднует 80-летие.
Лилия Ефимовна служит в Русском драматическом театре 52 года. Более полувека она блистает на театральных подмостках, куда попала практически сразу после окончания Дальневосточного института искусств.
Она родилась в селе Антоновка Казахской ССР. До того, как посвятить себя сцене, Лилия Ефимовна работала на камышитовом заводе станции Кара-Кум, затем на меланжевом комбинате в Барнауле, заведующим городским ДК в Камень-на-Оби, руководила кукольным театром-студией. Затем уже училась в институте и после вошла в труппу Русского драматического театра.
За творческую карьеру ею воплощено около 70 разноплановых, ярких и интересных образов. В копилке актрисы такие роли, как: Любовь Яровая в одноименной пьесе К.Тренева, Анфиса в «Угрюм – реке» В. Шишкова, Толгонай в «Материнском поле» Ч. Айтматова, Анна Петровна в «Платонове» А. Чехова, Устинья в «Разрыв-траве» И. Калашникова, Шарлотта в «Лолите» В. Набокова, миссис Сэвидж в пьесе Дж. Патрика «Фонд счастья, или Странная миссис Сэвидж», Квашня в спектакле «На дне», Янкелиха в комедии «Хапун», Памела в «Дорогой Памеле» Дж.Патрика и многие-многие другие.
На особом счету роли Оюн в «Клятве» Ц.Шагжина, Клавдии Вороховой в «Солдатской вдове» Н.Анкилова и Бланш Дюбуа в «Трамвае желаний» Т. Уильямса, за которые она была удостоена госпремии.
Творческой удачей стали роли в пьесах Степана Лобозерова. Ею создана целая галерея ярких женских образов – Агриппина Журавлева в спектакле «Маленький спектакль на лоне природы», Клава в «От субботы к воскресенью», бабка в «Семейном портрете с глазами постороннего», Катерина в «Семейном портрете с дензнаками».
Её героини очень разные, такие непохожие друг на друга, но каждая из них, благодаря многогранному таланту и блестящему актерскому мастерству Лилии Архиповой, представляет собой цельный, законченный образ. За свои работы Лилия Ефимовна удостоена многочисленных престижных премий и наград, которые свидетельствуют о ее популярности и признании в театральной среде.
– Без дисциплины и самодисциплины никакого нормального дела не получится. Человек имеет право смотреть на другого свысока только тогда, когда помогает ему подняться, – творческое кредо актрисы не раз помогало ей в работе и во многом привело к успеху и такой невероятной зрительской любви.
Коллектив Русского драматического театра им.Н.А.Бестужева поздравляет Лилию Архипову с юбилеем.
По информации пресс-службы театра имени Бестужева
В Улан-Удэ заслуженная артистка России Лилия Архипова празднует 80-летие
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