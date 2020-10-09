Пока нет планов о переводе всех школ на дистанционные занятия
В Иркутской области 429 классов из 80 школ перешли на временное дистанционное обучение. Это почти девять тысяч учащихся и более 800 преподавателей.
Полностью перешли на дистанционное обучение 11 школ, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
– Но мы пока не говорим о переводе всех школ на дистанционные занятия. Роспотребнадзор сообщил, что очное обучение при соблюдении установленных требований не имеет определяющего значения на распространение инфекции. В каждом конкретном случае решение должно быть основано на мнении инфекционистов, - отметил губернатор Игорь Кобзев.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 5 октября на две недели на дистанционный формат обучения перешли все школы в Улан-Удэ, Северобайкальске, Гусиноозёрске, на всей территории Иволгинского района, а также в посёлке Курумкан, в сёлах Нижний Саянтуй и Верхний Саянтуй.
11 школ Иркутской области ушли на полное дистанционное обучение
Общество, Фото:
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