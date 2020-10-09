В Улан-Удэ можно сдать старые автомобильные шины

В городе стоят четыре контейнера



В Улан-Удэ старые автомобильные шины можно сдать на переработку - в контейнеры от республиканского мусороперерабатывающего завода по следующим адресам:



1. улица Комарова, 119;

2. пр. Автомобилистов, 5;

3. улица Бабушкина, 190 «а»;

4. улица Кабанская, 54 «в»;

5. рядом с полигоном сам завод.



- Скоро автомобилисты будут менять шины, но изношенные ни в коем случае нельзя выбрасывать. Помимо того, за это предусмотрен штраф, в размере от 1000 до 2000 для физических лиц, - сообщают активисты в соцсетях.



- Оставленные в природе, они будут гнить веками и при этом отравлять воздух выделяющимися химическими веществами. В дальнейшем эти соединения попадут в почву и грунтовые воды, тем самым негативно воздействуя на растительный и животный мир. И не забывайте, что шины огнеопасны, - добавляют они.

