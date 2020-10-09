В городе стоят четыре контейнера
В Улан-Удэ старые автомобильные шины можно сдать на переработку - в контейнеры от республиканского мусороперерабатывающего завода по следующим адресам:
1. улица Комарова, 119;
2. пр. Автомобилистов, 5;
3. улица Бабушкина, 190 «а»;
4. улица Кабанская, 54 «в»;
5. рядом с полигоном сам завод.
- Скоро автомобилисты будут менять шины, но изношенные ни в коем случае нельзя выбрасывать. Помимо того, за это предусмотрен штраф, в размере от 1000 до 2000 для физических лиц, - сообщают активисты в соцсетях.
- Оставленные в природе, они будут гнить веками и при этом отравлять воздух выделяющимися химическими веществами. В дальнейшем эти соединения попадут в почву и грунтовые воды, тем самым негативно воздействуя на растительный и животный мир. И не забывайте, что шины огнеопасны, - добавляют они.
В Улан-Удэ можно сдать старые автомобильные шины
Общество, Фото:
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