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Бурятия третья в ДФО по приросту ковидных больных за неделю

Бурятия третья в ДФО по приросту ковидных больных за неделю
Общество,  Фото:ИЦК
За неделю прирост больных COVID-19 составил 9%

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Бурятии количество выявленных заболевших со 2 по 8 октября выросло на 9%. По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия занимает третье место среди регионов Дальневосточного федерального округа. За последнюю неделю показатель Бурятии увеличился: по данным на 24 сентября прирост выявленных случаев коронавируса составлял 8%.

Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Еврейской автономной области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 18%. Наименьший прирост зафиксирован в Камчатском крае - 4%.

По данным ИЦК, на 8 октября России насчитывается 1 260 112 случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Бразилия, на втором - Индия. Первое место по заболеваемости занимает США – 7 582 317 человека.

Как сообщал «Байкал-Daily», ситуация с заболеваемостью в последние дни непростая. На утро 8 октября общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло 7750, пять дней подряд суточный прирост превышает 90 заражённых.


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