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В Забайкалье девочка погибла, попав под поезд

В Забайкалье девочка погибла, попав под поезд
Общество,  Фото:pixabay.com
Сопровождавшего её мужчину признали виновным в гибели

Жителя Забайкальского края признали виновным в гибели ребёнка.

Трагические события произошли 3 декабря 2019 года на станции Хадабулак Забайкальской железной дороги, где железнодорожным составом была травмирована 6-летняя девочка.

Следствием и судом установлено, что мужчина по просьбе своей знакомой сопровождал к месту работы её малолетнюю дочь. Для сокращения расстояния, он решил пересечь железнодорожные пути в районе станции Хадабулак в неположенном и необорудованном для прохода месте.

- При этом предоставил девочке, которая в силу своего малолетнего возраста не могла в сложившихся условиях обеспечить свою безопасность, возможность бесконтрольно передвигаться по железнодорожным путям. В результате чего она оказалось под колёсами состава, машинист которого объективно не смог предотвратить столкновение, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Девочку госпитализировали, однако спустя несколько дней она скончалась в медицинском учреждении.

Было возбуждено уголовное дело ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

- Доказано, что мужчина, допустил преступную небрежность, находясь на объекте повышенной опасности, создал для девочки условия, угрожающие безопасности её жизни и здоровья, в результате чего она получила травмы, несовместимые с жизнью, - пояснили в Следкоме.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год.
Забайкальский край поезд
 
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