В Забайкалье девочка погибла, попав под поезд

Сопровождавшего её мужчину признали виновным в гибели



Жителя Забайкальского края признали виновным в гибели ребёнка.



Трагические события произошли 3 декабря 2019 года на станции Хадабулак Забайкальской железной дороги, где железнодорожным составом была травмирована 6-летняя девочка.



Следствием и судом установлено, что мужчина по просьбе своей знакомой сопровождал к месту работы её малолетнюю дочь. Для сокращения расстояния, он решил пересечь железнодорожные пути в районе станции Хадабулак в неположенном и необорудованном для прохода месте.



- При этом предоставил девочке, которая в силу своего малолетнего возраста не могла в сложившихся условиях обеспечить свою безопасность, возможность бесконтрольно передвигаться по железнодорожным путям. В результате чего она оказалось под колёсами состава, машинист которого объективно не смог предотвратить столкновение, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.



Девочку госпитализировали, однако спустя несколько дней она скончалась в медицинском учреждении.



Было возбуждено уголовное дело ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».



- Доказано, что мужчина, допустил преступную небрежность, находясь на объекте повышенной опасности, создал для девочки условия, угрожающие безопасности её жизни и здоровья, в результате чего она получила травмы, несовместимые с жизнью, - пояснили в Следкоме.



Решением суда мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год.

