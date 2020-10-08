В Бурятии возник скандал вокруг закупленного в школы антисептика

В закупке минобраза разбирался общественник



В Бурятии вспыхнул скандал по поводу антисептика, закупленного в школы. Накануне пост по поводу этих дезинфицирующих средств опубликовал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко.



Об антисептике и её закупке в школы Бурятии



- Моё внимание привлекли бутылочки «антисептиков» одной фирмы в школах. «Антисептик» в кавычках, потому что даже на этикетке указано, что это не антисептик, а средство для рук с антибактериальным эффектом, - начинает своё расследование общественник.



Особое внимание Максим Киреенко обратил внимание на содержание спирта в средстве. Он отметил, что в левом верхнем углу указано содержание спирта более 70%. В то же время в каталоге продукции на сайте компании средств для рук с содержанием спирта более 70%, нет.



Далее общественник решил посмотреть декларацию соответствия этого товара.



- Смотрим декларацию соответствия поставляемого товара - средство задекларировано как соответствующее ГОСТ 31679-2012. Продукция косметическая жидкая, в то время как антисептик должен соответствовать ГОСТ Р 58151.1-2018. Средства дезинфицирующие. Делаем вывод: закупленное косметическое средство не является антисептиком, - сделал вывод он.



Поднял общественник и документы на купленное средство, а именно протокол испытаний. «Средство испытывалось, и эффективность доказана против мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, грибка candida albicans (молочница), кишечной палочки escherichia coli, золотистого стафилококка stafilococ auriu (бактерии) и синегнойной палочки pseudomonas aeruginosa (тоже бактерии)», - сообщает он.



А между тем, Роспотребнадзор рекомендует выбирать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы.



- Делаем вывод: приобретенное кожное средство не соответствует рекомендациям ВОЗ и Роспотребнадзора, эффективность против вирусов не доказана, - делает итог представитель ОНФ.



Кроме того, он обратил внимание на закупки антисептика профильным министерством. «Закупка проводилась централизованно министерством образования РБ путем заключения 2 и 10 сентября 2020 года двух договоров по цене 350 рублей за литр. Общая сумма контрактов более 60 млн. рублей», - также сообщает Максим Киреенко.



Дальше-больше. Общественник начал смотреть контракты, акты и платежки.



- Контракт на 49 млн заключен 02.09.2020г. Срок поставки до 02.09.2020г. Большая часть товара на сумму свыше 26 млн в количестве свыше 80 тысяч литров была поставлена 02.09.2020г. Остальная часть поставлялась вплоть до 18.09.2020г. При этом оплату за первую партию в размере 13 млн 195 тысяч 700р Министерство образования произвело 4 сентября 2020 года. Кроме того, согласно разнарядке (приложение № 2 к Контракту) поставка товара должна осуществляться в 21 район Республики Бурятия + г. Улан-Удэ, + г. Северобайкальск. На город Улан-Удэ приходится 40 828 литра. Поставщик умудрился не только заключить контракт, но и иметь на момент заключения контракта товар на складе в Бурятии. А также каким-то образом развести за один день по районам Бурятии почти 40 тысяч литров антисептика. Вывод: либо поставщик заранее знал, что контракт будет заключен и заранее развез товар по Бурятии, либо на момент подписания актов приема товара на местах не было, - делает он еще один вывод.



Также представитель ОНФ обратил внимание на контракты поставщика. Согласно его данным, компания заключила 24 контракта в 2020 году.



- Из них 17 в Кызыле, 5 в Красноярском крае и 1 в Улан-Удэ. Из 24 контрактов в 20 случаях компания была единственным поставщиком. При этом наш Минобраз стал самым крупным покупателем по всей России. Что связывает компанию из Красноярска, преимущественно работающую в Татарстане, и Минобраз Бурятии непонятно. Может кто-то недавно был в командировке? По мне так уже достаточно звоночков. Общий вывод напрашивается один – министерство образования и науки Бурятии без торгов приобрело косметику от производителя незамерзайки. Зато за недорого, - подытоживает он.



Ответ министерства



Минобрнауки Бурятии отреагировало на этот пост, опубликовав комментарий у себя на сайте. Ответили они по качеству приобретенных антисептиков и по заключению контракта у единственного поставщика.



- Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 г. необходимо применение кожных антисептиков, в состав которых входит не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта. В состав приобретенных министерством образования и науки РБ средств для обработки рук с антибактериальным эффектом входит: изопропиловый спирт не менее 70%, вода, глицерин, четвертичные аммониевые основания, ПАВ, отдушка. Закупленные кожные антисептики прошли лабораторные испытания в Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области, имеют положительное экспертное заключение и соответствуют требованиям Роспотребнадзора, - сообщили здесь.



По поводу контракта ответили, что договор заключён с единственным поставщиком согласно законодательству - в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 ФЗ № 44-ФЗ и на основании указа главы Бурятии от 13 марта 2020 года № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории РБ от ЧС, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)».



«Из представленных в министерство трёх коммерческих предложений выбранное предложение было приемлемо по цене и срокам поставки», - добавили в министерстве.



Второй пост общественника



Вслед за этим незамедлительно последовал ответ общественника, который опубликовал опять же подробный пост про антисептики у себя на странице в Facebook.



- В СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 г. ни слова не сказано про состав кожных антисептиков. Даже скажу наоборот, в СП указано, что необходимо обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, помещения для приёма пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты, - пишет он.



Также общественник обращает внимание министерства на ГОСТ.



- Смотрим ГОСТ Р 58151.1-2018 Средства дезинфицирующие. Общие технические требования. Кожные антисептики - дезинфицирующие средства в различных формах выпуска для гигиенической обработки рук, инъекционного поля, санитарной обработки кожных покровов. Указаны ОКПД2, которому должен соответствовать антисептик - 20.20.14.000. В нашем случае приобрели косметическое средство с ОКПД2 20.42.15 - средства для ухода за кожей, макияжа или защитные средства для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включённые в другие группировки. Это указано непосредственно на этикетке, - отвечает также Максим Киреенко.



Далее он упомянул и про лабораторные испытания в Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области.



- Минобраз привёл еще одно доказательство того, что приобретенное средство эффективно против микробов, и подтвердили, что эффективность против вирусов не доказана. Что и требовалось доказать, - продолжает общественник.



«Проехался» общественник по информации по поставщику.



- Далее про закупку у единственного поставщика. Ну, что сказать, 1 сентября каждый год наступает ровно 1 сентября. Можно было заранее подготовиться и провести торги. По поводу выбора из 3 коммерческих предложений - в очередной раз подтвердили моё мнение, что купили самое дешёвое из имеющегося. Не надо сравнивать нормальные дезинфицирующим средства, в таре, соответствующей ГОСТу, с приобретённой косметикой в бутылочке от стеклоомывайки, - заключил общественник.

