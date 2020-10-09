В Улан-Удэ сегодня до +8 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По республике местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега



По данным Бурятского гидрометцентра, 9 октября по республике местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, ночью по Прибайкалью и северу, днём по юго-западу и северу до умеренных.



Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью 0, -5, местами -8, -13, по Прибайкалью при облачности до + 4, днем +5, +10, по юго-западу и северу 0, +5.



В Улан-Удэ ночью небольшие осадки, в виде дождя и мокрого снега, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью около 0, днём +6, +8.

