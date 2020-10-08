Больше всего договоров было в первом квартале года
Программа «Дальневосточная ипотека» в Бурятии с самого начала пользуется высоким спросом. За три 2020 года зарегистрировано 1483 ипотеки, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Бурятии. Из них:
- в первом квартале 585 ипотек;
- во втором квартале 397 ипотек;
- в третьем квартале 501 ипотека.
Так, по договорам участия в долевом строительстве и уступки права требования по договору участия в долевом строительстве зарегистрировано 843 ипотеки, что составляет 57%. По договору купли-продажи зарегистрировано 576 ипотек, что составляет 39%.
В целом, число зарегистрированных ипотек с каждым месяцем растёт, отмечают специалисты.
Дальневосточную ипотеку всего под 2% годовых могут получить супруги, возраст которых не превышает 35 лет или человек (также не старше 35 лет), не состоящий в браке, но имеющий ребёнка. Пока действие программы рассчитано до конца 2024 года.
В Бурятии растёт число получателей дальневосточной ипотеки
Общество, Фото:
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