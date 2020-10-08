В Бурятии растёт число получателей дальневосточной ипотеки

Больше всего договоров было в первом квартале года



Программа «Дальневосточная ипотека» в Бурятии с самого начала пользуется высоким спросом. За три 2020 года зарегистрировано 1483 ипотеки, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Бурятии. Из них:



- в первом квартале 585 ипотек;

- во втором квартале 397 ипотек;

- в третьем квартале 501 ипотека.



Так, по договорам участия в долевом строительстве и уступки права требования по договору участия в долевом строительстве зарегистрировано 843 ипотеки, что составляет 57%. По договору купли-продажи зарегистрировано 576 ипотек, что составляет 39%.



В целом, число зарегистрированных ипотек с каждым месяцем растёт, отмечают специалисты.



Дальневосточную ипотеку всего под 2% годовых могут получить супруги, возраст которых не превышает 35 лет или человек (также не старше 35 лет), не состоящий в браке, но имеющий ребёнка. Пока действие программы рассчитано до конца 2024 года.







