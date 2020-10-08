В Иркутской области медведь вышел на трассу

Его запечатлели водители



Вчера, 7 октября, в Иркутской области на трассе гулял медведь. Видео появилось в паблике svodka38.



«Примерно 52 км от г.Братска», - говорится в сообщении.



Очевидец, которая запечатлела медведя, сперва удивилась: «Медведь, обалдеть», а после испуганно обращается к водителю: «Ой, может, поедем?»



В комментариях пользователи жалеют диких обитателей тайги. Люди пишут: «Бедные медведи, весь лес загубили. Идут к людям, потому что голодные...», «Сгорели леса, тайгу вырубили, биологические цепочки разрушились. Бедные животные», «Ничего удивительного. Тайга вокруг. Вернее, ее остатки», «Мишка голодный, наверное».





