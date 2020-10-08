Его запечатлели водители
Вчера, 7 октября, в Иркутской области на трассе гулял медведь. Видео появилось в паблике svodka38.
«Примерно 52 км от г.Братска», - говорится в сообщении.
Очевидец, которая запечатлела медведя, сперва удивилась: «Медведь, обалдеть», а после испуганно обращается к водителю: «Ой, может, поедем?»
В комментариях пользователи жалеют диких обитателей тайги. Люди пишут: «Бедные медведи, весь лес загубили. Идут к людям, потому что голодные...», «Сгорели леса, тайгу вырубили, биологические цепочки разрушились. Бедные животные», «Ничего удивительного. Тайга вокруг. Вернее, ее остатки», «Мишка голодный, наверное».
В Иркутской области медведь вышел на трассу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дети разделились на две команды: «Регулировщики» и «Светофорики»
Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко посетил вместе с участниками проекта окрестности баргузинских сёл Адамово и Улюн, а также Мягкую Каргу в Забайкальском национальном парке
С 2015 года Центральная городская библиотека работает с мигрантами
Больше всего договоров было в первом квартале года
Экологов охватил ужас при виде фенольного озера
Его запечатлели водители
Спортсменка выложила забавное видео со сборов
Скоро кабаны придут к привычным кормушкам
Синоптики прогнозируют кое-где снег
Luxor исполнил композицию из своего нового альбома
Один из самых сложных моментов – находиться в защитных костюмах
По предварительным данным, он заразился коронавирусом
Больница скорой медицинской помощи переполнена больными коронавирусом
У всех оказался отрицательный результат
Всего было проведено 9 заседаний