В Забайкалье на дистанционном обучении находятся более 9,5 тысячи школьников

В крае отмечен резкий всплеск заболеваемости коронавирусом



Более 9,5 тысяч школьников и студенты ряда высших и средних профессиональных образовательных учреждений Забайкальского края переведены на дистанционное обучение с целью предотвращения распространения коронавируса.



По данным оперативного штаба на 8 октября, в Забайкальском крае по причине роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции полностью закрыты 11 школ, на удаленное обучение переведён 121 класс в 42-х школах региона. Общая численность школьников, переведенных на «удалёнку» – 9610.



- Ограничительные мероприятия коснулись и детских садов. Закрыты 33 группы в 28 дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ). Полностью приостановили деятельность четырех садиков, суммарно 1128 детей не могут посещать ДОУ, - сообщили в региональном оперштабе.



Полностью переведены на дистанционное обучение студенты Читинской государственной медицинской академии, Забайкальского краевого училища искусств, Агинского педагогического колледжа. Частично закрыты группы в педагогическом и политехническом колледжах Читы, в Забайкальском транспортном техникуме.



С 12 октября ограничивает работу Забайкальский государственный университет (ЗабГУ). По информации администрации вуза, обучаться здесь продолжат только студенты первых и выпускных курсов.



Напомним, в Забайкальском крае отмечен резкий всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Число случаев заражения к достигло 7115, из них 5289 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Общее количество летальных случаев – 71.



Территориальное управление Роспотребнадзора и министерство здравоохранения края напоминают, что в Забайкалье сохраняются строгий масочный режим, а также продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей. Важно придерживаться «социальной дистанции», сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.





