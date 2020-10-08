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В Иркутске завершён 2 этап благоустройства берега Ушаковки

В Иркутске завершён 2 этап благоустройства берега Ушаковки
Общество,  Фото:pixabay.com
Здесь установлены одиннадцать деревянных беседок

В Иркутске завершён второй этап благоустройства берега реки Ушаковки. На участке благоустройства нанесена цветная разметка и установлены одиннадцать деревянных беседок. Об этом сообщила начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела.

– Мы планировали сформировать на этой территории городскую площадь для досуга иркутян. Теперь на пространстве можно проводить различные городские, тематические мероприятия или просто прогуляться, – подчеркнула Марина Шевела. – В прошлом году в рамках первого этапа здесь был выполнен демонтаж бетонных площадок, проведено асфальтирование проезда, велосипедных и пешеходных дорожек, подготовлена территория для зоны мероприятий. Установлены новые опоры наружного освещения, скамейки и урны, выполнено переустройство высоковольтной линии электропередач.

По её словам, практически завершено благоустройство в микрорайоне Топкинский. В сквере проведено освещение, асфальтирование дорожек, уложен резинопол, установлены лавочки и урны. Для детей и молодёжи установлены спортивные тренажёры и стойка с баскетбольными кольцами. Кроме того, в ходе ремонтных работ размещены мусорные контейнеры. С целью обеспечения безопасности установлены ограничительные столбики и ограждения, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска. 

благоустройство
 
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