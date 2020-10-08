Работы планируют завершить до конца месяца
В Улан-Удэ по проекту «Народный бюджет» во дворе по улице Мокрова, 25 идёт обустройство универсальной спортплощадки, сообщает Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Подрядчик залил бетонное основание. Когда оно затвердеет, сверху уложат резиновое покрытие, а после установят футбольные ворота и баскетбольные щиты. Работы планируют завершить до конца месяца.
Напомним, по федеральному финансированию в рамках «Народного бюджета» до конца 2020 года в Улан-Удэ реализуют более 30 мероприятий в каждом округе, за которые проголосовали горожане. Большая часть из них касается благоустройства дворов и скверов, устройства спортивных площадок и ливневых канализаций, освещения улиц, озеленения.
В Улан-Удэ по улице Мокрова строят спортплощадку
Общество, Фото:
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