В Улан-Удэ по улице Мокрова строят спортплощадку

Общество, Фото: Комитет городского хозяйства Улан-Удэ

Работы планируют завершить до конца месяца



В Улан-Удэ по проекту «Народный бюджет» во дворе по улице Мокрова, 25 идёт обустройство универсальной спортплощадки, сообщает Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Подрядчик залил бетонное основание. Когда оно затвердеет, сверху уложат резиновое покрытие, а после установят футбольные ворота и баскетбольные щиты. Работы планируют завершить до конца месяца.



Напомним, по федеральному финансированию в рамках «Народного бюджета» до конца 2020 года в Улан-Удэ реализуют более 30 мероприятий в каждом округе, за которые проголосовали горожане. Большая часть из них касается благоустройства дворов и скверов, устройства спортивных площадок и ливневых канализаций, освещения улиц, озеленения.



