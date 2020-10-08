Дети разделились на две команды: «Регулировщики» и «Светофорики»
В Иволгинском районе сотрудники ГИБДД и воспитатели детского сада «Рябинка» организовали для детей игру «Дорожная азбука» в формате брейн-ринга. Дети из старшей подготовительной группы разделились на две команды: «Регулировщики» и «Светофорики», и продемонстрировали свои знания правил дорожной безопасности.
Первым конкурсом была разминка: малыши отвечали на вопросы об участниках дорожного движения и элементах улично-дорожной сети. На этапе «Дорожный знак» детям было предложено вытянуть карточку со знаком и рассказать всё, что они знают о нём. После чего каждой команде был выдан конверт с разрезанными на мелкие кусочки изображением дорожного знака, который необходимо было собрать в целую картинку.
В завершающем конкурсе на экране были представлены картинки различных дорожных ситуаций, где дети должны были разгадать, кто нарушает ПДД, а кто ведёт себя на дороге правильно.
Обе команды блестяще справились со всеми заданиями, однако чуть большую сноровку показала команда «Светофорики».
Члены жюри отметили не только хорошие знания основ дорожной безопасности у дошколят, но и подготовку к мероприятию - приготовленные эмблемы команд, внешний вид и форму. Всем участникам детского брейн-ринга подарили книжки-раскраски по ПДД, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии дошкольники стали участниками брейн-ринга по ПДД
Общество, Фото:
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