Бурятская борица рассказала об упражнении «сэндвич»

Спортсменка выложила забавное видео со сборов
Бурятская борица, обладательница трёх серебряных медалей чемпионатов мира, серебряный призёр чемпионата России-2020
Ирина Ологонова выложила на своей странице в Instagram забавное видео. Спортсменка показала, как проходит тренировочный процесс в городе Алушта в Крыму.
Спортсменки на определённую дистанцию носят по очереди друг друга на руках и спине.
- Самое смешное не попало в кадр, у тренера не хватило памяти на телефоне, как я шла с Светланой Липатовой на спине. Упражнение прозвали «сэндвич», - написала девушка.
Судя по всему, напарница Ирины, спортсменка из Казани, выступает в тяжёлой весовой категории.
- Вес на мне 112 кг. Вот так вот, - добавила Ирина Ологонова.
После завершения сборов в городе Алушта сборная Бурятии начнёт подготовку к чемпионату мира
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Спортсменка выложила забавное видео со сборов
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