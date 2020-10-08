 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 октября

07 октября

Популярное

На Байкале для диких животных готовят «столовые»

На Байкале для диких животных готовят «столовые»
Общество,  Фото:научный отдел ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Скоро кабаны придут к привычным кормушкам

Для диких животные на особо охраняемых природных территориях готовят сено и веники на зиму. В Прибайкальском национальном парке специально для зверей… засевают поля. На 11 гектарах земли олени, косули, кабаны могут найти свежую сочную питательную зелень, - овёс, горох. А в Еланцинском лесничестве специально для косуль сеют ещё и подсолнечник, шляпки которого те охотно поедают, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Подготовку к зиме сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» ведут несколько месяцев; эти мероприятия называются «биотехническими». Сейчас очередной цикл подходит к концу. За лето инспекторы в области охраны окружающей среды успели привести в порядок 85 кормушек для копытных, заполнить солонцы в Прибайкальском нацпарке, Байкало-Ленском заповеднике, заказниках Красный Яр и Тофаларский.

В октябре на подкормочные площадки начнут выкладывать зерно для кабанов.

Места расположения подкормочных площадок и солонцов определяют сотрудники научного отдела, исходя из природных особенностей каждой территории, численности копытных и их потребностей.

- Основная наша задача – предотвратить массовую гибель животных от бескормицы в случае многоснежной и суровой зимы. Если зима окажется мягкой, то возможно, копытные и не будут есть приготовленное для них сено и веники, довольствуясь кормами, найденными самостоятельно. При трудной же зимовке, как, например, в 2017-2018 годах, олени и косули обязательно будут регулярно посещать «столовые» и к концу зимы полностью опустошат кормушки. Кто всегда имеет хороший аппетит, независимо от погодных условий, так это кабаны. Совсем скоро они придут к привычным кормушкам и будут ждать их наполнения. Инспекторы, которые развозят зерно по подкормочным площадкам, часто видят, как кабаны бегут на звук квадроцикла или снегохода, означающий доставку «обеда». Надеемся, что, благодаря нашей работе, предстоящую зиму популяции диких животных перенесут без больших потерь, - поделилась, сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.


Байкал дикие животные заповедник
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятская борица рассказала об упражнении «сэндвич»
Бурятская борица рассказала об упражнении «сэндвич»
Общество, 08.10.2020
Спортсменка выложила забавное видео со сборов
На Байкале для диких животных готовят «столовые»
На Байкале для диких животных готовят «столовые»
Общество, 08.10.2020
Скоро кабаны придут к привычным кормушкам
Жителей Бурятии вновь ждут холодные выходные
Жителей Бурятии вновь ждут холодные выходные
Общество, 08.10.2020
Синоптики прогнозируют кое-где снег
Рэпер из Улан-Удэ зачитал на фоне гор Кавказа
Рэпер из Улан-Удэ зачитал на фоне гор Кавказа
Общество, 08.10.2020
Luxor исполнил композицию из своего нового альбома  
Врач-терапевт улан-удэнской поликлиники: «Мы крепимся!»
Врач-терапевт улан-удэнской поликлиники: «Мы крепимся!»
Общество, 08.10.2020
Один из самых сложных моментов – находиться в защитных костюмах
Скончался известный в Бурятии общественник Николай Ломако
Скончался известный в Бурятии общественник Николай Ломако
Общество, 08.10.2020
По предварительным данным, он заразился коронавирусом
Врачи БСМП в Улан-Удэ сравнили борьбу с ковидом с войной
Врачи БСМП в Улан-Удэ сравнили борьбу с ковидом с войной
Общество, 08.10.2020
Больница скорой медицинской помощи переполнена больными коронавирусом
Общественники Бурятии прошли экспресс-тесты на ковид
Общественники Бурятии прошли экспресс-тесты на ковид
Общество, 08.10.2020
У всех оказался отрицательный результат
Ушёл из жизни ветеран бурятского национального вида спорта
Ушёл из жизни ветеран бурятского национального вида спорта
Общество, 08.10.2020
Соболезнования принёс президент федерации этноспорта Бурятии
Блогер Илья Варламов: «Человек зачем-то основал Улан-Удэ»
Блогер Илья Варламов: «Человек зачем-то основал Улан-Удэ»
Общество, 08.10.2020
Известный урбанист упомянул Улан-Удэ в своём посте
В Улан-Удэ ТОСы вышли на субботник
В Улан-Удэ ТОСы вышли на субботник
Общество, 08.10.2020
Местные жители убрали завядшие цветы и листву
В Бурятии спасают «деградирующую» группировку оленей
В Бурятии спасают «деградирующую» группировку оленей
Общество, 08.10.2020
Средства на проект собирают с помощью краудфандинговой платформы  
На учебном полигоне иркутского аэропорта пройдут учения
На учебном полигоне иркутского аэропорта пройдут учения
Общество, 08.10.2020
Иркутян просят не пугаться происходящего  
Жители Бурятии могут оплатить налоги в отделениях почтовой связи
Жители Бурятии могут оплатить налоги в отделениях почтовой связи
Общество, 08.10.2020
Также мобильные почтово-кассовые терминалы есть у почтальонов, приходящих на дом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^