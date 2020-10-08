На Байкале для диких животных готовят «столовые»

Общество, Фото: научный отдел ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Скоро кабаны придут к привычным кормушкам



Для диких животные на особо охраняемых природных территориях готовят сено и веники на зиму. В Прибайкальском национальном парке специально для зверей… засевают поля. На 11 гектарах земли олени, косули, кабаны могут найти свежую сочную питательную зелень, - овёс, горох. А в Еланцинском лесничестве специально для косуль сеют ещё и подсолнечник, шляпки которого те охотно поедают, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Подготовку к зиме сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» ведут несколько месяцев; эти мероприятия называются «биотехническими». Сейчас очередной цикл подходит к концу. За лето инспекторы в области охраны окружающей среды успели привести в порядок 85 кормушек для копытных, заполнить солонцы в Прибайкальском нацпарке, Байкало-Ленском заповеднике, заказниках Красный Яр и Тофаларский.



В октябре на подкормочные площадки начнут выкладывать зерно для кабанов.



Места расположения подкормочных площадок и солонцов определяют сотрудники научного отдела, исходя из природных особенностей каждой территории, численности копытных и их потребностей.



- Основная наша задача – предотвратить массовую гибель животных от бескормицы в случае многоснежной и суровой зимы. Если зима окажется мягкой, то возможно, копытные и не будут есть приготовленное для них сено и веники, довольствуясь кормами, найденными самостоятельно. При трудной же зимовке, как, например, в 2017-2018 годах, олени и косули обязательно будут регулярно посещать «столовые» и к концу зимы полностью опустошат кормушки. Кто всегда имеет хороший аппетит, независимо от погодных условий, так это кабаны. Совсем скоро они придут к привычным кормушкам и будут ждать их наполнения. Инспекторы, которые развозят зерно по подкормочным площадкам, часто видят, как кабаны бегут на звук квадроцикла или снегохода, означающий доставку «обеда». Надеемся, что, благодаря нашей работе, предстоящую зиму популяции диких животных перенесут без больших потерь, - поделилась, сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.





