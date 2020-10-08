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Жителей Бурятии вновь ждут холодные выходные

Жителей Бурятии вновь ждут холодные выходные
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики прогнозируют кое-где снег

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 9 октября по республике местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, ночью по Прибайкалью и северу, днем по юго-западу и северу до умеренных.

Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-20 м/с.

Температура ночью 0, -5, местами -8, -13, по Прибайкалью при облачности до + 4, днём +5, +10, по юго-западу и северу 0, +5.

9 октября в Улан-Удэ ночью небольшие осадки, в виде дождя и мокрого снега, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью около 0, днём +6, +8.

10 октября по республике местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, ночью по южному Прибайкалью и южным районам умеренные осадки. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 16-21 м/с.

Температура ночью -1, -6, местами -11, -16 мороза, днём от -1 мороза до +4, местами до +9.

11 октября по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, днём в отдельных районах до 15-17 м/с.

Температура ночью -4, -9, местами -14, -19, в горах юго-запада -20, -25, днём от 0, +5.
прогноз погоды
 
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