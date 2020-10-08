Рэпер из Улан-Удэ зачитал на фоне гор Кавказа

Luxor исполнил композицию из своего нового альбома
Рэпер из Бурятии Luxor (Артур Шмыгин) спел композицию «LOVA» на фоне гор на Кавказе. Эффектное видео он выложил на своём канале в YouTube.
- Находясь на Кавказе возле горы Эльбрус, я не смог остаться равнодушным и записал видео, которым хочу поделиться с вами! – подписал ролик исполнитель.
Пользователи восхитились красивым видом в импровизированном клипе: «Эпичненько, красивый вид. Это самый удачный трек из всех записанных, самый любимый на сегодняшний день среди прочих артистов. Ему даже видеоряд не нужен, он только отвлекает от прослушивания, на репите», «Горы красивые», «Лучше гор могут быть лишь горы Кавказа», «Родной дом. Чегет», «Красота» и т.д.
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