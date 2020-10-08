Скончался известный в Бурятии общественник Николай Ломако

Главная экологическая новость последнего времени – повышение уровня Байкала вызывает обеспокоенность практически у всех – от простых жителей побережья Великого озера до властей республики. Тревогу бьют и бурятские учёные. Чем чреваты необдуманные решения в деле искусственного вмешательства в природные процессы? Своим мнением по этой злободневной проблеме с «Байкал-Daily» поделился председатель комиссии Общественной палаты Республики Бурятия по развитию территорий, экологии и природных ресурсов Евгений Кислов.

