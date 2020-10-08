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Скончался известный в Бурятии общественник Николай Ломако

Скончался известный в Бурятии общественник Николай Ломако
Общество,  Фото:страница Николая Ломако
По предварительным данным, он заразился коронавирусом

6 октября ушёл из жизни известный в Бурятии общественник, полковник внутренней службы в отставке, заслуженный юрист Николай Ломако, многие годы помогавший защищать права осуждённых. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Ранее Николай Ломако возглавлял Общественную наблюдательную комиссию, которая контролирует соблюдение прав человека в исправительных учреждениях. Также он одно время возглавлял общественный совет при УФСИН по Бурятии, заместитель. Был он также руководителем регионального отделения «Офицеры России».

По предварительным данным, Ломако был болен коронавирусом.

Николай Ломако постоянно бывал с проверками в колониях, общался со многими осуждёнными и подследственными и отстаивал их права. К примеру, пять лет назад он предлагал ввести должность уполномоченного по правам человека в системе МВД. «У нас, например, три года под следствием находится гражданин, сам бывший работник милиции. Он раз в неделю пишет заявления с жалобами на работников полиции. Это и незаконные факты задержания, и применение незаконных методов допроса», - объяснял данную инициативу Николай Ломако.


смерть общественная наблюдательная комиссия некролог
 
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