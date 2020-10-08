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Общественники Бурятии прошли экспресс-тесты на ковид

Общественники Бурятии прошли экспресс-тесты на ковид
Общество,  Фото:страница Галины Горбатых
У всех оказался отрицательный результат

7 октября бурятские общественники прошли экспресс-тест на коронавирус. Анализы они сдали в поликлинике №2.

- Спасибо огромное главврачу поликлиники Колмаковой Виктории Викторовне за организацию тестирования. Это очень важно, так как активисты работают с населением из групп риска, предоставляя различные формы поддержки и важно быть уверенным в своём здоровье. И самое главное! У всех тест отрицательный, и это очень радует! – поделилась в Facebook председатель фонда «Общество без барьеров» Галина Горбатых.

Как сообщал «Байкал-Daily», в том числе экспресс-тесты прошли сурдопереводчики республиканского отделения Всероссийского общества глухих.


коронавирус общественность
 
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