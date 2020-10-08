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Ушёл из жизни ветеран бурятского национального вида спорта

Ушёл из жизни ветеран бурятского национального вида спорта
Общество,  Фото:pixabay.com
Соболезнования принёс президент федерации этноспорта Бурятии

Ушёл из жизни один из сильнейших представителей среди ветеранов такого бурятского национального вида спорта, как разбивание хребтовой кости Илья Долгорович Норбоев. Об этом сообщил президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов.

- Ушел из жизни наш аксакал, один из сильнейших среди ветеранов - Норбоев Илья Долгорович. Уроженец Закаменского района. Чем хорош наш вид спорта- он связывает поколения. Старшие учат младших! Мы большая дружная семья. Искренние соболезнования родным и близким! Турэл гаралдаа hэершэ хубуун боложо турэгэл даа манай Илья Норбоевич! – написал на своей странице Алексей Гыргенов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце сентября разбиванию хребтовой кости был присвоен статус национального вида спорта.
смерть некролог разбивание хребтовой кости
 
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