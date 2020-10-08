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Блогер Илья Варламов: «Человек зачем-то основал Улан-Удэ»

Блогер Илья Варламов: «Человек зачем-то основал Улан-Удэ»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Известный урбанист упомянул Улан-Удэ в своём посте

Известный российский блогер-урбанист Илья Варламов упомянул в своей публикации столицу Бурятии. Правда, не в самом позитивном контексте.

- Бог создал планету, чтобы человек жил на берегу океана в вечном лете. Но человек зачем-то основал Омск, Воркуту, Тюмень и даже Улан-Удэ. Но мне вспоминается одна история. Когда я был в Аргентине на виноградниках, виноделы жаловались, что у них слишком идеальные условия, «лоза не страдает», и вино получается не таким интересным, как в Старом Свете. Сидя на берегу океана, на белоснежных пляжах Копакабаны, я скучаю по Воркуте, по умирающим деревням Тверской области, по заваленной мусором Чите, по самострою и муравейникам Адлера. Хочется страдать, как лоза, - опубликовал он шутливый пост в Instagram.

В комментариях одни пользователи принялись защищать родные города, которые упоминаются на странице блогера, другие шутят:

«В Чите можно неплохо жить. Мама там осталась. Озеро в черте города, все детство там купались. Чуть отъехал, Арахлейские озёра. Алханай - место силы. А на выходные сгонять в Китай в Маньчжурку и вкусно покушать... Опять же не все у нас там уголовники. Вот Дима Ревякин, Олег Лундстрем, Виталий Соломин не уголовники, остальные, может быть»

«Это просто поливание грязью самих себя»

«Хотел написать, что Тюмень незаслуженно попала в пост, но потом вспомнил, что я тут живу и в основном недоволен городом»

«Улан-Удэ будет на берегу тёплого океана через несколько миллионов лет, так что буряты всё продумали»

«Хочу сидеть на берегу океана и страдать по Омску. А не жить в Омске и страдать по океану»

«Если бы в Воркуте выращивали виноград, то это было бы интересное вино»

«Если в Старом Свете, то где-нибудь в Средиземноморье, например, можно и пострадать».

Как сообщал «Байкал-Daily», Илья Варламов был в первый и пока единственный раз в Улан-Удэ этой весной. Он оценил городскую среду в столице Бурятии. В том числе встречался с мэром Игорем Шутенковым.

В июне он выпустил долгожданное видео по итогам своего визита в столицу Бурятии. Этот ролик на сегодня набрал более 622 тысяч просмотров. Варламов пришёл к выводу, что Улан-Удэ вовсе не так плох, как ему расписывали. Больше всего блогеру понравилось то, как сохранилась историческая архитектурная ткань – от дореволюционных домов в центре до районов сталинских построек.

Варламова с тех пор не раз обсуждали в Улан-Удэ. Сперва мэр Улан-Удэ через сторис в Instagram спросил его мнения насчёт первой в городе экопарковки. Блогер ответил Шутенкову также соцсети, высказав однозначное «не советую».

А в конце сентября власти города создали единственную в России лавочку имени Ильи Варламова. Они нашли ту самую скамейку, которую мимоходом в своём видео подверг критике блогер, отреставрировали и повесили именную табличку.


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