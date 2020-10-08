В Улан-Удэ ТОСы вышли на субботник

Общество, Фото: сайт администрации Улан-Удэ

Местные жители убрали завядшие цветы и листву



В Улан-Удэ с 14 сентября по 17 октября в рамках месячника чистоты городские ТОСы проводят осеннюю уборку на своих территориях. Общественники наводят порядок во дворах, очищают от грязи и мусора газоны, цветники, детские и спортивные площадки, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Более 80 мешков мусора убрали активисты ТОС «АДИС» с придомовых территорий и площадок.



– Спасибо всем, кто принял участие. В каждом субботнике охотно принимают участие дети. По окончании субботников я угощаю их сладостями. Растим адекватное поколение, которое будет ценить свой труд и своих друзей, коллег, – сообщил председатель ТОС «АДИС» Александр Чебаевский.



В ТОС «Любимый дворик» навели порядок во дворе – убрали завядшие цветы, опавшую листву, мусор, подсадили саженцы вместо тех, которые не прижились. На субботник многие активисты вышли семьями.



Зеленее стало и в ТОС «Эрдэни». Активисты посадили саженцы деревьев, которые приобрели на грантовые средства, скосили траву возле остановок и убрали территорию.



– Мы регулярно пропалываем траву, следим за порядком. Траву укладываем вокруг стволов саженцев, – сообщили в ТОС «Эрдэни».



В день общегородского субботника 17 октября будет организован бесплатный прием мусора на полигон от населения, организаций и предприятий всех форм собственности.





