В Бурятии спасают «деградирующую» группировку оленей

Средства на проект собирают с помощью краудфандинговой платформы



В сентябре научные сотрудники Байкальского заповедника прошли первый этап конкурса «Байкальская инициатива-2020», организуемого Фондом поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал». Был представлен проект «Спасение хамар-дабанской группировки лесного подвида дикого северного оленя в центральной части хребта Хамар-Дабан».



До конца ноября им необходимо собрать средства для софинансирования проекта с помощью краудфандинга на платформе Planeta.ru – почти 60 тысяч рублей.



Согласно данным, размещённым на Planeta.ru, цель проекта – изучить и разработать эффективные меры по сохранению изолированной группировки дикого северного оленя в центральной части хребта Хамар-Дабан.



Учёные здесь объясняют, что эта группировка дикого северного оленя (лесного подвида) алтае-саянской популяции, обитающего в центральной части хребта Хамар-Дабан, малочисленна и изолирована от основной популяции. С одной стороны, изоляция является одним из факторов эволюции и видообразования. Но в условиях малочисленных групп, изоляция может привести к вырождению популяции, в связи с отсутствием притока «свежих» генов.



- Если не принять меры по изучению и сохранению данной локальной группировки, в скором времени мы можем потерять северного оленя, как один из видов в составе биологического разнообразия на Байкальской природной территории, - бьют тревогу специалисты.



Исследуемая группировка северного оленя изучалась последний раз профессором доктором биологических наук М.Н. Смирновым в 1981 году. В XVIII-XIX вв. вид был обычен (порядка 150 особей) и являлся важным звеном в экосистеме. Сегодня он уязвим и включён в перечень объектов животного мира, занесённых в Красную книгу России (2020) и Красную книгу Бурятии (2013).



- За последние 20 лет наблюдается снижение численности на всем ареале популяции. Установлено, что хамар-дабанская группировка деградирует довольно сильно. В Байкальском заповеднике этот вид находится на восточной границе своего ареала распространения, а его численность составляет 23-30 особей. Вид является важнейшим звеном экосистемы хребта Хамар-Дабан и является частью биологического разнообразия Байкальской природной территории, - отмечают специалисты.



Также они подробно объясняют на платформе, что они будут делать с собранными деньгами. Жители могут либо перечислить средства на проект, либо купить вещи с символикой заповедника. Как помочь проекту, можно узнать на сайте Planeta.ru, проект «Спасём дикого северного оленя».

