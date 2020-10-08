В Бурятии спасают «деградирующую» группировку оленей

Средства на проект собирают с помощью краудфандинговой платформы
В сентябре научные сотрудники Байкальского заповедника прошли первый этап конкурса «Байкальская инициатива-2020», организуемого Фондом поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал». Был представлен проект «Спасение хамар-дабанской группировки лесного подвида дикого северного оленя в центральной части хребта Хамар-Дабан».
До конца ноября им необходимо собрать средства для софинансирования проекта с помощью краудфандинга на платформе Planeta.ru – почти 60 тысяч рублей.
Согласно данным, размещённым на Planeta.ru, цель проекта – изучить и разработать эффективные меры по сохранению изолированной группировки дикого северного оленя в центральной части хребта Хамар-Дабан.
Учёные здесь объясняют, что эта группировка дикого северного оленя (лесного подвида) алтае-саянской популяции, обитающего в центральной части хребта Хамар-Дабан, малочисленна и изолирована от основной популяции. С одной стороны, изоляция является одним из факторов эволюции и видообразования. Но в условиях малочисленных групп, изоляция может привести к вырождению популяции, в связи с отсутствием притока «свежих» генов.
- Если не принять меры по изучению и сохранению данной локальной группировки, в скором времени мы можем потерять северного оленя, как один из видов в составе биологического разнообразия на Байкальской природной территории, - бьют тревогу специалисты.
Исследуемая группировка северного оленя изучалась последний раз профессором доктором биологических наук М.Н. Смирновым в 1981 году. В XVIII-XIX вв. вид был обычен (порядка 150 особей) и являлся важным звеном в экосистеме. Сегодня он уязвим и включён в перечень объектов животного мира, занесённых в Красную книгу России (2020) и Красную книгу Бурятии (2013).
- За последние 20 лет наблюдается снижение численности на всем ареале популяции. Установлено, что хамар-дабанская группировка деградирует довольно сильно. В Байкальском заповеднике этот вид находится на восточной границе своего ареала распространения, а его численность составляет 23-30 особей. Вид является важнейшим звеном экосистемы хребта Хамар-Дабан и является частью биологического разнообразия Байкальской природной территории, - отмечают специалисты.
Также они подробно объясняют на платформе, что они будут делать с собранными деньгами. Жители могут либо перечислить средства на проект, либо купить вещи с символикой заповедника. Как помочь проекту, можно узнать на сайте Planeta.ru, проект «Спасём дикого северного оленя».
В Бурятии спасают «деградирующую» группировку оленей
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего было проведено 9 заседаний
Соболезнования принёс президент федерации этноспорта Бурятии
Известный урбанист упомянул Улан-Удэ в своём посте
Местные жители убрали завядшие цветы и листву
Средства на проект собирают с помощью краудфандинговой платформы
Иркутян просят не пугаться происходящего
Также мобильные почтово-кассовые терминалы есть у почтальонов, приходящих на дом
Скандальная закупка отменена после публикаций СМИ
Коровник стоял слишком близко к границам участка
Бурятский керамист поборется за миллион рублей и другие крупные призы
В Джидинском районе активисты отрядов юных инспекторов движения устроили акцию
Пикетчик призывает Армению и Азербайджан остановиться
Работы обойдутся в миллион рублей
Андрей Дёмин сменил профессию пожарного на дознавателя
В городе благоустроят скверы «Заречный» и «Семейного отдыха»